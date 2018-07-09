Прикордонники: українці стали частіше їздити до ЄС

З початку дії безвізу і до кінця червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України.

Прикордонники заявляють про зростання кількості безвізових поїздок до країн Європейського союзу.

Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужба, «безвізом» користуються від 9 до 12 тисяч українців за добу.

Повідомляється, що з початку дії безвізу і до кінця червня 2018 в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України.

За даними прикордонників, з червня цього року більш як вдвічі порівняно з минулорічним періодом зросла кількість українців, які виїздять до країн ЄС за біометричними паспортами.

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11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.