31-річна мешканка Костополя підробляла документи про відсутність захворювання на коронавірус для виїзду за кордон.

У Рівненській області заарештували власницю турагентства, яка підробляла результати тестів на коронавірус для поїздок за кордон.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

На підробці документів поліцейські викрили власницю турагенції у місті Костопіль Рівненської області. 31-річна жінка підробляла документи про відсутність захворювання на коронавірус для виїзду за кордон. Коштувала така послуга 400-500 гривень.

Читайте такожНа польському кордоні затримали сотню українців та молдован з підробленими документами

Бланки жінка брала з інтернету, самостійно їх заповнювала та видавала довідки клієнтам для виїзду в інші країни.

В турагенції вже провели обшук. Серед усього вилучили ще тридцять бланків для таких довідок.

За підробку документів жінці тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Денис Прядко