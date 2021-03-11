У Рівненській області заарештували власницю турагентства, яка підробляла результати тестів на коронавірус для поїздок за кордон.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
На підробці документів поліцейські викрили власницю турагенції у місті Костопіль Рівненської області. 31-річна жінка підробляла документи про відсутність захворювання на коронавірус для виїзду за кордон. Коштувала така послуга 400-500 гривень.
Читайте такожНа польському кордоні затримали сотню українців та молдован з підробленими документами
Бланки жінка брала з інтернету, самостійно їх заповнювала та видавала довідки клієнтам для виїзду в інші країни.
В турагенції вже провели обшук. Серед усього вилучили ще тридцять бланків для таких довідок.
За підробку документів жінці тепер загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Вкрали у бізнесмена 160 мільйонів гривень: у Дніпрі Нацполіція викрила групу шахраїв
- Bloomberg: У ЄС шахраї намагалися "продати" урядам вакцини від COVID-19 на 15 мільярдів доларів
- Українців, які нелегально працюють за кордоном, можуть не лише депортувати, а й позбавити зароблених грошей - експерт
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.