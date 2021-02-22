У Карпатах можуть сходити лавини / фото УНІАН

У Карпатах оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.

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Як зазначається, значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується:

  • 22-23 лютого - на високогiр'ї Закарпатської області
  • 23 лютого - у горах Львівської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.

Також помірна сніголавинна небезпека  другого рівня утримається:

  • 22-23 лютого - на високогiр'ї Івано-Франківської області.
  • 22 лютого - у горах Львівської області.

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Автор: Катерина Лиманська