У Карпатах оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Відділ гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру.
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Як зазначається, значна сніголавинна небезпека третього рівня очікується:
- 22-23 лютого - на високогiр'ї Закарпатської області
- 23 лютого - у горах Львівської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Туристам радять утриматись від походів на високогір'я.
Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня утримається:
- 22-23 лютого - на високогiр'ї Івано-Франківської області.
- 22 лютого - у горах Львівської області.
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