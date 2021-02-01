Кілька ідей для зимової подорожі Чернігівщиною

Зима - не перешкода для тих, хто любить подорожувати і відкривати для себе нове, отримувати яскраві враження та позитивні емоції. Для закордонних поїздок вибір країн цього року дуже незначний. Проте можна спланувати поїздку регіонами України. УНІАН пропонує кілька ідей зимової подорожі Чернігівщиною.

Ідея екологічна: ближче до природи

Парк живої природи «Беремицьке» розташований осторонь великих міст і працюючих підприємств, серед мальовничих поліських лісів та боліт – у долині річки Десна. Він гарний будь-якої пори року, але якщо вам цікаво дізнатися більше про життя тварин, то краще його відвідувати саме взимку. У цьому переконаний представник фонду «Беремицьке Біосфера» Ростислав Полушвайко. Він розповів, що, з урахуванням карантину, зараз якихось масових активностей у парку не планують, однак цікаві екскурсії та спокійний відпочинок гарантують.

«Взимку у «Беремицькому» особливо цікава екскурсія «Слідами тварин», коли гіди детально розповідають, як розрізняти сліди різних тварин - де пройшла коза, а де вовк. У холодну пору року більше шансів побачити мешканців парку, адже вони підходять до годівниць, солончаків. Також можна дізнатися, як піклуватися про звірів і птахів, відчути свою причетність до природи», - зауважив співробітник фонду.

У «Беремицькому» є можливість погодувати птахів і білок, побачити, як грають на снігу рисі, а ще - лосевольєр із нещодавно народженими малюками Євою та Асланом.

У цьому році парк, який працює у напрямку відновлення екосистеми Подесення, планує працювати над поверненням на Чернігівщину зубрів, які зникли з цієї території 30-40 років тому. Зокрема, йдеться про завезення кількох тварин із Сумщини, де їхня популяція вважається найбільшою в Україні.

У парк можна приїхати на кілька днів, оскільки в ньому є умови, щоб зупинитися. Також його можна відвідати з кількагодинною екскурсією, яка передбачає власне екскурсію парком, чаювання, катання у бричці або санях (залежно від погоди), відвідування міні зоопарку, музею диких котів та конюшень, майстер-клас із виготовлення подарунків та обід.

Не менш цікавою може бути екскурсія і до Мезинського національного природного парку, в якому особливо мальовничі краєвиди, однак поки складно з туристичною інфраструктурою. Тож планувати сюди поїздку краще власним авто, а також мати своє харчування.

Ідея гастрономічна: пиво з історією та сучасне

Чернігів відомий в Україні своїми історичними та архітектурними пам’ятками. Але останнім часом серед туристів стають все популярнішими гастрономічні чи дегустаційні тури. Насамперед через те, що все більше і більше з’являється виробників місцевої продукції. Зокрема пропонують сирно-пивні тури до Чернігова.

Дорогою до міста можна відвідати еко-ферму «Диво» у селі Сираї. Місцеве підприємство пропонує гостям натуральну молочну продукцію без консервантів і барвників. В асортименті еко-ферми – йогурти, сметана, молоко, кефіри, вершки, масло і сири. Керівник підприємства розповідає, що відвідувачам проводять невелику екскурсію виробництвом та влаштовують дегустацію. Одразу можна й придбати продукцію, яка сподобається.

У Чернігові набувають популярності тури з відвідуванням місцевого пивкомбінату, який вже має тривалу історію, а ще дегустацію пива з місцевої крафтової броварні (фірмових магазинів броварні доволі багато в місті). Часто це можна поєднати з обідом у ресторані «Хряк», який позиціонує себе, як «дім м’яса та пива», має свою атмосферу та неодноразово відзначений на всеукраїнському рівні.

Заступниця начальника управління культури і туризму Чернігівської міської ради Катерина Литвин зазначає, що гастротури до міста набирають популярності, але є необхідність їх подальшої популяризації насамперед за межами Чернігова. До речі, кількість кафе й ресторанів у місті зростає, окремі з них пропонують цікаві місцеві страви та напої.

Взимку, на думку Литвин, гостям Чернігова варто спробувати чернігівський глінтвейн «ягідник», який пропонує один із місцевих ресторанів. Напій готується з домашнього вина з синього або рожевого винограду, вирощеного у Козелецькому районі, яблук сорту «Пепінка» із села Ягідне, сушеного листя суниці, зібраної поблизу Седнева, сушених калини, чорної горобини й обліпихи, крім того, у цей напій додають мед із пасіки села Соколівка.

Журналістка й організаторка турів вихідного дня Вікторія Сидорова вважає, що гастро- і дегустаційні тури – це сучасний туристичний тренд, але Чернігівщина поки їх може запропонувати не так і багато.

«Насправді дуже цікаві оригінальні страви в регіоні є, і їх варто скуштувати. Приміром, у Батурині варто поласувати борщем із сушеними грушками, а в Корюківці – смаженими огірками», - розповіла Сидорова.

Крім того, чимало фермерських господарств Чернігівщини готові влаштовувати дегустацію своєї продукції для відвідувачів, ознайомлювати зі своїм виробництвом.

Ідея історична: від давньоруських часів до модерну

Взимку Чернігів не менш цікавий для відвідування, аніж в інші пори року. Сніг не завадить прогулятися історичним Валом, або Болдиними горами. Місто вабить своїми історичними пам’ятками, особливо домонгольського періоду, часів Київської русі, козацтва. Це чудове місце для спокійного і душевного відпочинку. Після прогулянок можна відпочити у місцевих затишних кав’ярнях і ресторанчиках, в яких ціни дивують багатьох гостей. Святково чи навіть казково місто виглядає ввечері, завдяки численній вуличній ілюмінації.

Тут можна провести по-домашньому спокійні, навіть, камерні вихідні. Водночас можна взяти участь і в інформаційно-пошукових квестах містом легенд, як позиціонує себе Чернігів.

«Завітайте до місцевого туристично-інформаційного центру, отримайте карту, відшукайте збережені і втрачені пам’ятки Чернігова», - пропонує чернігівцям і гостям міста Литвин.

До речі, наприкінці минулого року у місті з’явився новий туристичний маршрут – прогулянка місцевими пам’ятками, які належать до періоду модерну. Він пропонує знайомство із сімома будівлями у середмісті. Серед найбільш відомих об`єктів періоду модерну – будівля сучасної обласної бібліотеки імені Короленка, колишнього Дворянського земельного та селянського поземельного банку, міська поліклініка №1, будівля товариства «Просвіта» на вул. Хлібопекарській тощо. Маршрут включає не лише муровані будівлі, але й дерев’яні, приміром, житловий будинок на вул. Академіка Павлова, 9. Дерев’яна архітектура приватного сектора Чернігова, будинки із різьбленням теж можуть бути цікавими, а взимку вони дійсно виглядають мальовничо.

А ще під час зимової мандрівки Чернігівщиною можна завітати до місцевих готельно-туристичних комплексів та сповна насолодитися релаксом від екологічно чистої місцевості та приємних спа-процедур, відпочинку у басейнах. Спектр їхніх послуг різноманітний, окремі заклади пропонують катання верхи і навіть допоможуть організувати полювання.

Чернігівщина пропонує всі можливості для незабутніх зимових мандрівок як у колі друзів, так і родини з дітьми. Тут можна знайти атмосферу зимової казки у поєднанні з місцевими історичними чи гастрономічними традиціями.

Ірина Синельник

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