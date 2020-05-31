«Космічне каміння» в Карпатах: поновлюємо сили в українських Ґорґанах та підіймаємося на гору Хом'як

УНІАН.Туризм продовжує знайомити вас з нашими рідними Карпатами, які зараз особливо актуальні, враховуючи карантинні обмеження. Плюс, природа завжди була місцем, де людина відроджується та набирається енергії, що також нам потрібно після і під час усіх карантинів. До речі, раніше ми вже розповідали вам про таке віяння як «лісові купання», які пропонують, зокрема, на німецьких курортах, у матеріалі «Між небом і землею: прогулянка верхівками дерев посеред Чорного лісу в Бад-Вільдбаді». Там ліс називають оздоровчим центром, перебування в якому зменшує тривожність і депресію, знижує гормони стресу і підвищує життєву силу.

Читайте такожНа свій страх і ризик: готуємося до поїздки у відпустку в умовах карантину

Наші ж карпатські ліси просто неймовірні. А гори... Відчуття захоплення, коли ти нарешті на вершині після виснажливого підйому, коли вітер колихає твоє волосся, а ти споглядаєш красу навколо, словами не передати, його треба самому «засмакувати». Закликаємо вас відкрити для себе гори, якщо є ще такі, хто не знає, що таке третє, четверте, десяте дихання – то вперед за новими та неймовірними відчуттями. Відразу додам, що відпочивати треба так, аби потім після нас природа не відновлювалася роками. І якщо ви відповідальні та бережете її, то й не соромтеся реагувати на порушників – жодної терпимості.

Читайте такожВтекти від карантину. Унікальне сафарі з "турами" та сайгаками, болотна романтика і язичницьке капище

Ми вже багато розповідали вам про найвищий гірський масив Українських Карпат – Чорногору. Зокрема про Містичні Шпиці – гори, де похований карпатський Робін Гуд. Також ділилися досвідом походу на гору Піп Іван Чорногірський, на вершині якої стоїть Білий слон – колишня польська астрономічна обсерваторія. Далі був підйом на четверту за висотою гору Українських Карпат – грозовий Петрос. Також розказували, як підкорити найвищу гору України – красуню Говерлу. Ще ми розповідали про Гуцульські Альпи – мальовничі Мармароси на кордоні з Румунією. Разом з вами підіймалися на найвищу вершину Сколівських Бескидів - гору Парашку, а також гуляли полониною Боржава на Закарпатті.

Сьогодні ми почнемо знайомити вас з горами, які я називаю космічними, бо їхнє різнокольорове каміння (лишайник та мох роблять поверхні жовто-зеленими, трапляються відтінки червоного) не залишить байдужим нікого, і здаватиметься, що ви десь на іншій планеті. Реально, саме такі почуття були в мене, коли я вперше багато років тому потрапила на гірський масив Ґорґани. До цього українські гори я уявляла зовсім іншими.

Космічні Ґорґани: гори, що заворожують з першого погляду

Читайте такожЗаворожуючі Баварські Альпи: поїздом на Цугшпітце – найвищу гору Німеччини

Ґорґани – гірський масив в Українських Карпат, розташований в Івано-Франківській та частково в Закарпатській областях. Він простягається на 80 кілометрів, ширина становить близько 40 кілометрів. Ґорґани вирізняються специфічним ландшафтом: не дуже високі гори (в середньому 1400-1500 метрів), але зі значними перепадами висот. Вершини тут мають круті схили, вкриті кам'яними розсипами – ґорґанами. Ці гори ви не сплутаєте з іншими, бо те кольорове каміння робить їх дуже незвичайними, а для когось улюбленими. Але пам’ятайте, що такий рельєф потребує уваги та доброго взуття, бо каміння лежить абияк, може легко посунутися вниз, особливо дрібне. Також майте на увазі, що за дощу чи густого туману ґорґанське «космічне каміння» стає дуже слизьким, тому треба бути обережним, якщо вас на горі застав дощ. А коли прогноз не дуже, то краще перенести похід, звісно, якщо ви не спец, який хоче перевірити себе.

Це однією особливістю цього масиву є ґорґанські стежки, рясно переплетені корінням жерепу. Туристи не дуже полюбляють ці густі зарості дикої гірської сосни, через які треба пробиратися вгору. У мене також були «сварки» з тими гілляками, які то в очі лізуть, то руку подряпають, але такою є ціна того, що отримаєте вгорі. Плюс, то не вони до вас прийшли, а ви – які претензії. ))) Висота кущів від метра до 2-3 метрів. Жереп є майже на всіх вершинах ґорґанського хребта, будьте готовими до цього. Беріть захисний одяг, аби зменшити кількість подряпин, або вийти «неушкодженим» на вершину. Плюс, зручне взуття, про що я вже згадувала, тут воно допоможе не підвернути ногу на стежках з корінням.

Читайте такожЛьвів туристичний: що цікавого подивитись у місті, до якого хочеться повертатися знову і знову

І ще хочеться згадати про круті ґорґанські ліси. Тут поширені ялицево-буково-смерекові ліси, які підіймаються до висот 850-1000 метрів. Зможете дихати на повні груди та набиратися сил, які ще дуже вам знадобляться попереду. Лайфхак: я коли втомлююся дорогою, у моменти, коли перше дихання закінчилося, а друге ще не відкрилося, то обіймаю перше дерево, яке мені подобається. Типу, набираюся сили. ))) Можете перевірити, як на вас таке діє. Після лісу ви натрапите на післялісові луки, які виникли в результаті вирубування дерев. Тут росте багато рідкісних та червонокнижних видів рослин. Далі починається вже згадане чагарникове криволісся із сосни гірської (жереп), а вище оті славнозвісні кам'яні розсипища. Одним словом – краса на кожному етапі підйому.

Читайте такожУкраїнські Карпати: як підкорити горду та красиву гору Пікуй на межі двох областей

Найбільш цінними у Ґорґанах є ліси, де росте сосна кедрова європейська – рідкісний вид, занесений до Червоної книги України. Для її збереження створили природний заповідник, який охоплює масиви гір Довбушанка та Полєнський. Майте на увазі, що офіційне відвідування заповідника «Ґорґани» (5 тис. га) з туристичною метою повністю заборонене. Доступ туди мають лише науковці. Для них створили науково-пізнавальні стежки загальною протяжністю понад 38 кілометрів. Охорона заповідника час від часу проводить рейди територією. Однак, це не зупиняє мандрівників підійматися на хребет. Не буду казати: ай-я-яй, як негарно та безвідповідально, бо і я від незнання потрапляла у недозволені місця. Скажу лише, що не все, що нам хочеться є корисним для природи – треба шукати компроміс і часом поступатися своїми бажаннями.

Південно-східну частину Ґорґан займає Карпатський природний національний парк, а масиви гір Попадя й Ґрофа охоплює ландшафтний заказник «Ґрофа». На цій території є достатню маркованих маршрутів, які досвідчені мандрівники радять використовувати, а не прокладати свої, що небезпечно. Також, якщо ви не впевнені у своїх силах, можете взяти провідника, якого легко знайти на місці в селі, або домовляйтеся заздалегідь. Правда, провідники – то окрема історія і дуже цікавий тип людей. Можуть трапитися і такі, що й на хвилину не замовкатимуть. )))

Читайте такожУкраїнський курорт Росєйка: унікальна піщана коса, чисте море та мінімум сервісу

Найкращий час для походів у ці гори стандартний – літо та перша половина осені. Бо сніг на схилах може лежати до червня, а восени вже день коротший і починаються затяжні дощі. А зима – то вже для досвідчених і бувалих мандрівників, які також уважно стежать за погодою, бо ці гори лавинонебезпечні.

Стрімкі схили, каміння та зарослі жерепу дали Ґорґанам статус одного із найменш доступних карпатських гірських масивів. Але вони все одно користуються популярністю, бо дуже цікаві та незвичні. Плюс, то не ті висоти, про які можна говорити, що вони доступні лише професійним альпіністам. Нижче я вам розкажу, напевне, про одну з найлегших для підкорення вершин – гору Хом’як.

Похід на гору Хом'як: маршрути

Гора Хом'як знаходиться на сході Ґорґан. Її висота – 1542 метри, перепади висоти десь 700-800 метрів, але я вже писала, що для цих гір такі великі перепади є звичними. До вершини десь 6 кілометрів, в одну сторону приблизно 2,5 години. Форма гори дахоподібна. Комусь вона нагадує піраміду, іншим – схожа на спину хом'ячка, звідки й назва. Хом’як популярний серед туристів, її називають горою вихідного дня з нескладним маршрутом. Така «широковідомість» має кілька причин.

Читайте такожТуризм після карантину. Куди поїхати українцям, спраглим за мандрівками

Сюди зручно добиратися громадським транспортом. Можна зранку приїхати, піднятися на гору, спуститися до дороги, сісти на вечірній автобус до найближчого міста, а там і на нічний поїзд кудись далі. Хоча, звісно, якщо у вас є час, то краще зупинитися десь у горах (то для тих, хто вміє розкладати намет), або в селі. Плюс, Хом’як знаходиться неподалік Буковеля, який цікавить багатьох туристів. Також більшість маршрутів на гору – це прогулянка серпантинною стежиною посеред лісу. Сам підйом на вершину крутий, але короткий, тому доступний майже кожному туристу.

Є ще один бонус для мандрівників. Підніжжя гори обрамлюють річки Прутець Яблуницький та Женець, на останній є потужний водоспад. Ви побачите один із найкрасивіших водоспадів Карпат – Женецький Гук, розташований на висоті 900 метрів. Зайти туди можна до підйому на гору або після. Ми обрали перший варіант.

А тепер до маршрутів. Один із популярних починається з села Татарів. Ми стартували біля залізничної станції у селі, далі йшли вздовж річки Женець до водоспаду. Тоді через полонину Хом'яків дорогою до схилу гори, а потім кам'янистою стежкою вгору до вершини. Також можна під’їхати власним транспортом трохи ближче і почати сходження від водоспаду Гук, або КПП, що веде до нього. Інші маршрути йдуть з траси села Поляниця та початку дороги на Буковель перед Яблуницею. Є ще один варіант добратися на Хом’як – з сусідньої гори Синяк, але він для тих, хто довше ходить Ґорґанами. Також з Хом’яка можна далі піти Ґорґанами через Синяк на Малий Ґорґан. І от нарешті ви на вершині, а там – неймовірні краєвиди навколо. Красуні сусідні гори, видно Чорногірський хребет – найвищий в Україні. До речі, на гору добралися новітні технології. У 2018 році на вершині встановили сонячні батареї. Вони підсвічують статую Матері Божої, яка стоїть зверху, а також їхнім завданням є популяризація відновлюваних джерел енергії. Також там можна підзарядити телефон через спеціальні USB-порти. А ще зможете відпочити на лавочці, що знаходиться під сонячними панелями, якщо, звісно, вона буде вільна, коли прийдете. Хоча, ви й без неї знайдете собі хороше місце, аби насолодитися панорамами та відпочити перед спуском додолу.

І мені здається, що побувавши на Хом'яку, ви точно захочете продовжити походи Ґорґанами. Гори чекають!

Мирослава Шульгевич

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.