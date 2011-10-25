Вчинено напад на 74-річного пенсіонера та його сина-інваліда

У одному з сіл Оратівського району двоє чоловіків, погрожуючи фізичною розправою, пограбували 74-річного пенсіонера та його сина-інваліда, - повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області. Зловмисники були затримані працівниками міліції по «гарячих слідах».

До чергової частини Оратівського райвідділу міліції надійшло повідомлення від 74-річного пенсіонера про те, що вночі двоє невідомих, погрожуючи застосуванням фізичного насилля, заволоділи його грошима в сумі 1 100 гривень.

Вночі, коли пенсіонер з сином міцно спали, двоє односельчан-зловмисників 35-річного та 36-річного віку розбили вікно та проникли до у будинок. Від шуму господарі прокинулись. Аби захистити себе та батька від нічних грабіжників, син намагався чинити опір, але один із зловмисників вдарив його кулаком у обличчя. Після отриманого удару, чоловік більше не зміг захищатися. Інший зловмисник пішов у кімнату, де спав батько, та витягнув у нього з кишені гроші. Раніше судимий злодій добре знав, що переважна більшість людей похилого віку тримає свої заощадження при собі, і не помилився. Пенсіонер взагалі не міг чинити опір зловмисникам, оскільки у нього ампутована нога, а пересуватися він міг лише на інвалідному візку.

Залишивши будинок своїх жертв, зловмисники поділили порівну гроші та розійшлися, але ніхто з них додому так і не пішов. Обидва чоловіки придбали у різних місцях спиртні напої та пиячили до обіду. Коли вони поверталися додому, їх затримали працівники міліції.

Наразі стосовно затриманих порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України - «Грабіж», яка карається позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.