Визначили кращого працівника обласної служби зайнятості

10:33, 31 жовтня 2011
Вінниця
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Перемогла працівник з Чечельниччини

У Вінниці відбувся конкурс „Кращий працівник обласної служби зайнятості”, організований обласним центром зайнятості (ОЦЗ).  У ньому 30 фахівців базових центрів зайнятості вирішували тестові завдання  „Закон і я”, „Я працюю в ЄІАС.NET”, „Мова калинова”.
За інформацією прес-служби ОЦЗ, усі учасники показали високі професійні знання Закону України „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття”,  ділової української мови та вміння працювати у модернізованій програмі ЄІАС.NET.
Перше місце здобула Наталія Сосняк – головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Чечельницького районного центру зайнятості, друге місце – начальник відділу впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної системи Вінницького РЦЗ Людмила Дзвінка. Третє місце розділили між собою Віта Климик – головний спеціаліст відділу впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної системи Гайсинського РЦЗ та Емма Хамдан – головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Чернівецького РЦЗ.
Переможці конкурсу  будуть нагороджені відзнаками обласної служби зайнятості та  занесені на обласну Дошку пошани.

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