Визначили кращого працівника обласної служби зайнятості

У Вінниці відбувся конкурс „Кращий працівник обласної служби зайнятості”, організований обласним центром зайнятості (ОЦЗ). У ньому 30 фахівців базових центрів зайнятості вирішували тестові завдання „Закон і я”, „Я працюю в ЄІАС.NET”, „Мова калинова”.

За інформацією прес-служби ОЦЗ, усі учасники показали високі професійні знання Закону України „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття”, ділової української мови та вміння працювати у модернізованій програмі ЄІАС.NET.

Перше місце здобула Наталія Сосняк – головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Чечельницького районного центру зайнятості, друге місце – начальник відділу впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної системи Вінницького РЦЗ Людмила Дзвінка. Третє місце розділили між собою Віта Климик – головний спеціаліст відділу впровадження та супроводження інформаційно-аналітичної системи Гайсинського РЦЗ та Емма Хамдан – головний спеціаліст відділу взаємодії з роботодавцями Чернівецького РЦЗ.

Переможці конкурсу будуть нагороджені відзнаками обласної служби зайнятості та занесені на обласну Дошку пошани.