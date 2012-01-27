Перші голови ОСББ Вінниці отримали дипломи фахового навчання

У Вінницькому національному технічному університеті відбулося урочисте нагородження свідоцтв головам ОСББ, що пройшли навчання з питань управління ОСББ та ведення фінансово-господарської діяльності.

Як відомо, 17 листопада 2011 року виконавчий комітет міської ради затвердив проект рішення міської ради «Про затвердження програми «Підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці у 2012-2016 роках». У цьому документі передбачено удосконалення та доповнення попередньої програми «Інформаційна підтримка розвитку об'єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Вінниці у 2009-2011 роках».

Перші 20 осіб, що пройшли курси, отримали сертифікати. Переважно це були представники центральної частини міста, із Замостя та мікрорайону Поділля. Заняття проводили викладачі технічного університету, представники підприємств, що надають комунальні послуги, керівники департаментів міськради.

Нагороджуючи перших випускників, директор Департаменту житлового господарства Вінницької міської ради Сергій Кушнір та ректор ВНТУ Володимир Грабко, привітали їх з гарним почином і наголосили, що продовжуватимуть набір слухачів на курси.

Курси для голів ОСББ та старших по будинках проводилися безкоштовно. Вартість проходження навчання — 300 гривень. Поки що витрати бере на себе міська рада. Згодом питання оплати курсів самими відвідувачами розгляне міськвиконком — усе залежатиме від подальшої необхідності навчання.