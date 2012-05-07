Повітряні воїни склали присягу на вірність українському народові

У місті Гайсині, що на Вінниччині, у навчальному центрі Повітряних Сил Збройних Сил України 96 військовослужбовців призову “Весна-2012” з Черкаської, Житомирської, Івано-Франківської, Рівненської та Полтавської областей склали присягу на вірність Українському народові.

Про це повідомляє Регіональний медіа-центр МО України (Вінниця).

Для участі в урочистому ритуалі складання Військової присяги до навчального авіаційного центру прибули офіцери Командування Повітряних Сил ЗС України, представники органів місцевого самоврядування, духовенства, громадських та ветеранських організацій, батьки та рідні юнаків.

Свято розпочалось з урочистого мітингу. Щирі слова вітань на адресу молодих воїнів лунали з вуст начальника навчального авіаційного центру підполковника Сергія Стоколоса, заступника голови Гайсинської райдержадміністрації Віктора Буновського, від імені батьків молодих солдат привітала мати військовослужбовця Галина Чайка.

Звертаючись до військовослужбовців, заступник начальника управління бойової підготовки Командування Повітряних Сил ЗС України полковник Валентин Листопад наголосив на знаменності цієї події в їхньому житті:

– Нехай повага та любов до Вітчизни додають вам сил і натхнення в благородній справі служіння своєму народові. Навчайтеся, здобувайте військову спеціальність, на вас чекають суворі та нелегкі будні військової служби, які вимагатимуть від кожного дисциплінованості, сумлінного виконання почесного обов’язку. Віднині ви по праву стаєте спадкоємцями героїчних традицій старших поколінь, берете на себе відповідальність за долі мільйонів громадян держави.

Курсант навчальної роти солдат Андрій Юзвяк від імені молодих воїнів запевнив присутніх, що військовослужбовці з честю та гідністю готові виконувати покладені на них завдання.

По завершенню урочистого ритуалу складання Військової присяги благочинний храмів Гайсинського округу протоієрей Олег провів церемонію освячення молодих воїнів.