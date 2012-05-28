Сергій Татусяк подружив села України та Молдови

Шість районів Вінницької області та два села уклали угоди про співпрацю з територіальними громадами Республіки Молдова. Відтепер офіційно дружитимуть Ямпільський і Сорокський, Шаргородський і Шолданештський, Мурованокуриловецький і Дондушенський, Томашпільський і Резінський, Могилів-Подільський і Окницький, Барський і Флорештський райони, а також село Баланівка Бершадського району з селом Окланда Сорокського району та село Клембівка Ямпільського району з селом Кейнарій Векь Сорокського району. Про це повідомив сайт Вінницької обларди.

Церемонія підписання угод відбулася 26 травня у місті Резіна Республіки Молдова під час 4-го засідання Єврорегіону «Дністер».

– Ми об'єднуємо ресурси в інтересах розвитку наших регіонів, - зазначила голова району Резіна Елеонора Граур. - Ми готові до такої співпраці в освіті, культурі, туризмі, спорті, охороні навколишнього середовища, очищення річки Дністер, зменшення безробіття. У нас є стратегія розвитку, відтак, наші плани мають здійснитися.

Голова облради та голови Ради єврорегіону Сергій Татусяк зауважив, що надалі єврорегіон «Дністер» розвиватиме три- та чотиристоронні вектори співпраці. Мається на увазі, що вінничани долучатимуть до вінницько-молдовського союзу поляків, з якими мають близько 200 угод про співробітництво. Молдавани зі свого боку стануть посередниками між вінничанами і румунами.

– Робота саме на рівні територіальних громад – це наш пріоритет, - сказав Сергій Пилипович. - В громадах зберігся дух побратимського спілкування, але нам потрібно напрацьовувати інвестиційну складову цих контактів.

Першим проектом, який буде здійснено в рамках підписаних угод, стане обмін групами дітей під час літніх канікул для відпочинку і оздоровлення. Барський та Шаргородський райони готові прийняти молдавських школярів у свої табори вже на першу зміну, решта планують на другий заїзд.

Віце-голова Єврорегіону «Дністер», голова району Сорока Віктор Сеу поінформував, що Євросоюз запропонував реалізувати програму щодо вивезення з їхніх територій відпрацьованих хімікатів.

– Зараз розробляється проект, в який ми внесли умову реалізовувати процес утилізації хімікатів як на території Молдови, так і в Вінницькій області, – каже Віктор Сеу.

На засіданні Єврорегіону «Дністер» представники Кам’янського та Рибніцького районів Придністровської республіки виявили бажання приєднатися до єврорегіону. Сергій Татусяк запросив їх долучитися до спільного проекту, закликавши відкинути при цьому політику.

– Єврорегіон «Дністер» – це не політичний проект, тому ми раді будемо бачити вас партнерами. Якщо молдавський та придністровський уряди не можуть порозумітися, то громади вже можуть почати контактувати і це однозначно піде їм на користь, – підкреслив Сергій Татусяк.