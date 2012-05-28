Мер просить відключати гарячу воду не більш, як на 2 тижні

Місто розпочало підготовку до нового опалювального сезону. А це значить, що почався і сезон відключень гарячої води. Цього року тепловиків просять припиняти подачу гарячої води не довше ніж на два тижні. Прострочувати цей термін дозволяється лише в крайньому випадку. повідомляє сайт 20 хвилин.

Розпорядження про це оголосив на засіданні виконкому мер Вінниці Володимир Гройсман.

- Люди не повинні залишатись без послуги більше ніж два тижні, - каже міський голова. - Перевищувати цей термін можна тільки в окремих крайніх випадках, і при цьому, людей потрібно чітко інформувати та пояснювати у зв’язку з чим така затримка.

Дізнатися графік відключень гарячої води можна за телефоном міської служби “Цілодобова варта” - 15-60. Завершитись сезон відключень гарячої води планують наприкінці серпня. За цей час комунальники мають зробити ремонт котлів і котелень та мереж.

В свою чергу комунальники просять вінничан покращити рівень розрахунків за спожиті послуги. Заборгованість населення за комунальні послуги складає 48,5 мільйонів гривень. З яких 30,8 млн грн – борг за послуги теплопостачання, 8,5 млн грн – за воду і 9,2 млн грн – за квартплату.



