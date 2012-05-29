У футбольному турнірі дівчата змагалися нарівні з хлопцями

У Вінниці, на СК «Нива», відбувся традиційний ІV відкритий турнір з міні-футболу на Кубок благодійного фонду «Здорова нація».

Захід пройшов за підтримки Фонду Володимира Продивуса і Вінницького козацького полку ім. Івана Богуна.

Грали юнаки 1998 – 1999 р. н. і 2000 – 2001 р. н., а також дівчата 1997 – 1998 р.н. і 2000 – 2001р.н. Тобто виборювали першість у 4-х номінаціях. Всього змагалися 154 юних футболісти з 22-х команд.

За словами отамана козацького полку ім. Івана Богуна Володимира Воловодюка, було вирішено організувати масові змагання саме з футболу, адже цей вид спорту є найбільш видовищним і має велику популярність у Вінниці. Він також підкреслив, що взяти участь у турнірі мали можливість усі бажаючі команди, адже про це заздалегідь повідомляли у місцевих ЗМІ.

Серед хлопців 1998 – 1999 р.н. перемогла команда «Спартак», далі – школи № 5 і № 21; у категорії 2000 – 2001 р.н. на п’єдестал пошани піднялись команди «Олімп» «Темп» і ФК «Вишенський».

Кращими серед дівчат 2000 – 2001 р.н. були збірна Могилева-Подільського, «Інтеграл» і «Астарта». Серед дівчат 1997-1998 р.н. перемогла «Астарта», далі – школа № 5 і «Бразилія».

Переможці у кожній з номінацій отримали Кубок, медалі, грамоти і футбольну форму. Призери отримали медалі і грамоти.



