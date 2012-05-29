Літинському зекові намагались передати «на косячок» у дезодоранті

16 травня 2012 року під час догляду пакунку з гуманітарною допомогою для засудженого Є., який відбуває покарання в Літинській виправній колонії (№123), виявлено «цікавий» кульковий дезодорант, всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору.

Про це повідомила головний спеціаліст (у зв’язках із ЗМІ та громадськістю) управління ДПтС України у Вінницькій області Ірина Шаповалова.

Привіз такий засіб гігієни засудженому його брат.

Речовину з маскувальним матеріалом було вилучено та направлено до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру при УМВС України у Вінницькій області для проведення експертизи.

Згідно з висновком експерта, дана речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом, загальною масою 17,43 грама.

За даним фактом стосовно громадянина Є. направлено матеріали до Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області для прийняття рішення в порядку статті 97 КПК України.