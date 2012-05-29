16-річного підлітка знімали з даху багатоповерхівки мотузками

10:50, 29 травня 2012
Вінниця
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Вчора увечері рятувальникам з м. Бар довелося мати клопіт з легковажним підлітком.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області,  о 18:51 на пункт зв’язку підпорядкованої пожежної частини №15 від коменданта гуртожитку місцевого педагогічного коледжу надійшло повідомлення про те, що у райцентрі на вулиці Червоноармійська на даху триповерхової будівлі знаходиться 16-річний юнак та не може самостійно зійти донизу.

Одразу ж на місце події виїхали рятувальники.  За допомогою рятувальної мотузки вони спустили хлопця на землю.

Що стало причиною витівки студента з’ясовують правоохоронці.

 

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