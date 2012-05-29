Нетверезий водій в аварії позбувся скальпа

11:01, 29 травня 2012
Вінниця
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Недільного вечора на пульт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецької центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлено 41-річного чоловіка, який постраждав під час аварії.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося згодом, мешканець села Кальник на власному автомобілі, перебуваючи в нетверезому стані, з’їхав у кювет. 

В результаті події чоловік не тільки отримав закриту черепно-мозкову травму і  струс головного мозку, а й численні забійно-скальповані рани обличчя, травму живота та забій грудного відділу хребта.

На даний час потерпілого госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії, стан його здоров’я стабільний.

 

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