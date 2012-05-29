Джига хоче, щоб силовики призначили в себе «контактерів» з бізнесом

Голова Вінницької ОДА Микола Джига звернувся до керівників контролюючих структур, які діють на території Вінниччини, з вимогою працювати з бізнесом виключно у правовому полі.

Про це йдеться у «Зверненні голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги до керівників контролюючих структур», оприлюдненому на офіційному Інтренет - представництві Вінницької ОДА.

«Обласна державна адміністрація, виконуючи доручення Президента України щодо розвитку реального сектору економіки, звертає увагу на необхідність забезпечення контролюючої діяльності виключно у правовому полі, в тому числі відповідно до вимог Закону України «Про засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності».

З метою попередження фактів проведення перевірок з порушенням норм чинного законодавства, на виконання п. 37 витягу з протоколу №32 засідання Кабінету Міністрів України від 27.04.2012р., прошу:

- посилити контроль та відповідальність за дотриманням підлеглими працівниками норм чинного законодавства при виконанні контролюючих функцій;

- забезпечити оприлюднення інформації про проведення перевірок та скоротити кількість позапланових перевірок;

- визначити посадову особу для зв’язку з представниками підприємницьких структур з питань проведення перевірок

- повідомляти особисто, про виявлені факти порушення прав підприємців, що стали відомі за результатами проведених перевірок.

Інформацію про особу, її контактний телефон оприлюднити на власному сайті та в 10-ти денний термін подати для оприлюднення на сайті облдержадміністрації»- йдеться у зверненні.

Як повідомляв УНІАН-Вінниччина, Микола Джига також звернувся до підприємців області з відповідним зверненням, у якому обіцяв представникам малого і середнього бізнесу захист і підтримку в разі тиску з боку контролюючих органів, але тільки за умови, що їхні компанії працюють прозоро і сплачують податки.