Південний Буг збираються екологічно оздоровити

У Вінниці відбулося засідання Басейнової ради Південного Бугу, в якому взяли участь представники Держводагенції, Хмельницького, Кіровоградського, Миколаївськго, Одеського та Черкаського облводресурсів, а також фахівці комунальних підприємств, екологічних та громадських організацій та наукових установ.

На засіданні розглядалися питання про результати діяльності басейнової ради протягом 2009-2011 років, подальші напрямки роботи та обмін досвідом.

У результаті обговорення було прийнято рішення розпочати підготовку програми екологічного оздоровлення басейну Південного Бугу та впровадження досвіду Південного Бугу з верифікації результатів інвентаризації ставків згідно з даними зондування Землі.

Як повідомили в Держводагенстві, це означає, що в Україні вводиться басейновий принцип управління водними ресурсами.