На пляжах обіцяють каналізацію і місцевих Памел Андерсон

Цьогоріч для відпочинку та купання мешканців визначено три місця масового відпочинку - пляжі «Хімік» і «Центральний» та в районі вулиці Гонти. Наразі на цих територіях завершуються роботи по впорядкуванню прибережних зон та благоустрою територій. До початку літа три зазначених місця для відпочинку будуть готові приймати відвідувачів.

Як повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради, на прибережних зонах вже проведено роботи з очищення дна акваторії від мулистих наносів, здійснено проміри глибини, виконано роботи по берегоукріпленню та встановлено інформаційні щити із контактними телефонами, за якими слід телефонувати у разі надзвичайної події.

Територія пляжів підсипається піском; там, де є трав, вона підкошується; встановлюються знаки, які окреслять межі зон відпочинку. Разом із цим проводяться роботи по благоустрою - роздягальні, лавочки та «грибочки» приводяться до належного вигляду.

Цьогоріч досить суттєво змінить свій вигляд пляж поблизу вулиці Гонти. Наразі там тривають роботи по благоустрою території. Тут також вже проведено закріплення берегів габіонними конструкціями, які дозволять укріпити берегову смугу та покращити естетичний вигляд.

На цій території встановлюються додаткові роздягальні та завершуються роботи по благоустрою. На пляжі поблизу вулиці Гонти також планується встановити і дитячі та спортивні майданчики, аби вінничани могли не лише відпочивати поблизу водойм, а й займатися спортом, а малеча - розважатися на гойдалках.

У перспективі сюди також буде проведено водопровід та каналізацію.

Під час літнього відпочинку на трьох вінницьких пляжах функціонуватимуть постійні рятувальні пости, де чергуватимуть матроси-рятувальники та медичні працівники. Крім досвідчених фахівців, за порядком на пляжах наглядатиме і волонтери «Пляжного патруля».