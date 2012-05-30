Вінницькі бютівці протестуватимуть в Києві проти ув’язнення Юлі

Сьогодні, 30 травня, виповнюється 300 днів з дня арешту екс-прем’єр-міністра, голови партії «ВО «Батьківщина» Юлії Тимошенко та її утримання у стінах пенітенціарної системи - у Лук’янівському СІЗО та Качанівській колонії.

О 14:00 у наметовому містечку опозиції , який знаходиться на центральній вулиці Києва - Хрещатику, відбудеться мітинг. В мітингу візьмуть участь представники Об’єднаної опозиції, народні депутати України, депутати Київради, активісти громадських організацій.

Як повідомила прес-служба Вінницької облорганізації ВО «Батьківщина», від Вінниччини на мітинг відправляться депутати обласної ради.

Голова Вінницької обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Людмила Щербаківська запрошує вінничан, яким не байдужа доля Юлії Тимошенко, підтримати увєязнену.



