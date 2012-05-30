Вінниччина лідирує за злоякісними утвореннями на шкірі

Вінничанам треба тричі подумати, перш ніж виставляти оголене тіло під промені сонця, позаяк наша область – один із чотирьох регіонів-лідерів за виявленням злоякісних утворень на шкірі.

Про це повідомив портал LikarInfo з посиланням на доктора медичних наук Ольгу Богомолець.

За її словами, 18 травня 2012 року відбулося всеукраїнське обстеження, присвячене дню меланоми. 77 лікарів у 28 містах України провели огляд 4576 людина і виявили 61 випадок захворювання на меланому і 187 випадків раку шкіри. Ще 749 людей були спрямовані на прийом до онкологам.

Найбільша кількість людей із злоякісними утвореннями на шкірі було виявлено в Києві, Севастополі, Вінницькій і Рівненській областях.

Хронічний стрес і депресія роблять людину вразливим до розвитку раку шкіри, зазначила Ольга Богомолець.