Бетоняру відірвало пальці змішувальною установкою

Територіальне управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області розслідує нещасний випадок з тяжким наслідком, який стався 28 травня 2012 року.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

За попередніми даними, під час очищення бетонозмішувача ліва рука 24-річного бетоняра ПП «Верахіж» с. Жежелів Козятинського району потрапила під лопать і чоловікові відірвало два пальці (II і IV).