Вінничан присвятив Олімпіаді-2012 пересувну виставку

75-річний вінничанин Василь Олійник є відмінником освіти України, відмінником фізичної культури і спорту, почесним працівником фізичної культури і спорту, керівником обласного осередку Асоціації ветеранів легкої атлетики та міського клубу оздоровчого бігу «Ювентус».

Василь Іванович десятки років викладав фізвиховання у Вінницькому національному технічному університеті, а останні 14 років – у фінансово-економічному університеті. Вже рік пан Олійник не працює, а займається виключно громадською роботою. Василь Іванович намагається залучати вінничан старшого і середнього віку до здорового способу життя – зокрема, до регулярного бігу.

Аби якомога краще популяризувати ці ідеї, Василь Іванович за сприяння Вінницького обласного відділення Національного олімпійського комітету України організував пересувну виставку, присвячену Олімпіаді-2012 в Лондоні і 60-річчю участі спортсменів нашої країни в Олімпійських іграх.

До неї увійшли фотографії забігів ветеранів спорту, матеріали, плакати і фотографії із історії олімпійського руху, починаючи з 1952 року, тощо.

Виставку можна безкоштовно переглянути в холі вінницького державного підприємства «Геосистема». За словами Василя Олійника, він планує розміщати пересувну виставку у інших місцевих підприємствах, організаціях і навчальних закладах.

– У часи СРСР фізкультурників було на порядок більше, ніж зараз, – скаржиться Василь Олійник. – Адже тоді популяризації спорту і здорового способу життя приділялося значно більше уваги. Ми прагнемо змінити цю ситуацію.

Хто хоче покращити свій фізичний стан – будь, ласка, приходьте на стадіон ВНТУ ім. Я.Кулика, щоденно з 7.00 до 9.00. У клубі «Ювентус» вас проконсультують і допоможуть подружитися зі спортом.



