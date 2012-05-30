З шістнадцяти районів Вінниччини вивезуть прострочені отрутохімікати

Протягом року на Вінниччині планується здійснити перезатарювання та вивезення на утилізацію непридатних отрутохімікатів з 16 районів області.

Про це на прес-конференції повідомив начальник Територіального управління УМНС у Вінницькій області Руслан Шевчук.

Спільно з управлінням охорони навколишнього середовища рятувальники планують розпочати роботи на складах отрутохімікатів вже з другої половини червня.

За рахунок обласних програм з утилізації отрутохімікатів, не придатних до використання, планують очистити 63 склади.

Всього ж на Вінниччині прострочені отрути зберігаються на 236 хімскладах.

Руслан Шевчук повідомив, що свою частину роботи рятувальні служби розпочнуть виконувати опісля завершення спеціалізованого тендеру на перезатарення та вивезення хімікатів.

Наразі є відомості, що виконуватиме спецзаходи ізраїльська компанія «Сі Будсистем», а власне утилізація хімікатів відбуватиметься у Польщі.

Наразі фахівці УМНС у Вінницькій області тоннажу просточеної «хімії», яка зберігається на складах, назвати не беруться. Її можна буде встановити лише після перезатарювання отрутохімікатів. Втім, мова йде про тисячі тонн, адже лише в Джуринському отрутомогильнику , що у Шаргородському районі, досі зберігається понад тисячу тонн хімречовин, які підлягають утилізації.