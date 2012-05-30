На будівництві «Вінницького бройлера» безпека не гарантована

Під час проведення планової перевірки стану промислової безпеки та охорони праці підприємств та організацій, які задіянні на будівництві «Птахофабрики «Вінницький бройлер» в місті Ладижин, були виявлені численні порушення з охорони праці.

Про це повідомила прес-служба теруправління Держгірпромнагляду у Вінницькій області.

При перевірці ТОВ «Будресурс» м. Київ було встановлено, що до роботи допускаються працівники, які не пройшли попередніх та періодичних медичних оглядів.

Працівники підприємства не пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті. Виконання робіт на висоті на будівельному майданчику проводиться без застосування засобів індивідуального захисту (запобіжних пасків). Працівникам не повністю забезпечені спецодягом та іншим засоби індивідуального захисту. Не огороджені тимчасовими огор¬ожами робочі місця і проходи до них, розташовані на висоті більше ніж 1,3 м. Пристрій мішалки розчину не приєднаний до заземлюючого пристрою.

Багато порушень було виявлено і під час перевірки ПП «Будівельна компанія 2005» м. Черкаси. Працівники підприємства та не всі посадові особи пройшли періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Кабель, по якому подається напруга до приводів обладнання, не захищений від механічних пошкоджень. Не проведено замірів опору ізоляції обмоток електрозварювального трансформатора. На будівельному майданчику, де працюють підприємство, експлуатуються переносні драбини без проведення випробувань.

