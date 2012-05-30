Молодик пішов брати продуктову крамницю з «розочкою»
Вкрав закуску й випивку
Вчора о 20.15 год. до Крижопільського райвідділу міліції по телефону надійшло повідомлення про розбій.
Про це повідомив СГЗ УМВС у Вінницькій області.
Телефонувава 38-річний приватний підприємець, мешканець смт. Крижопіль.
За його словами, біля 16.30 години невідомий чоловік в приміщенні магазину, що в селі Соколівка, погрожуючи уламком розбитої пляшки, заволодів спиртними напоями та продуктами харчування.
Встановлено, що злочин скоїв 24-річний місцевий житель.
Підозрюваний затриманий, пограбоване вилучено частково.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 187 КК України: напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій). За цей злочин Законом передбачається покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.