Влада дасть дозвіл на «зелений тариф» вінницьким сонячним енергетикам

Україна вступила на шлях екологічної енергетики.

В 2012 році понад 100 суб'єктів господарської діяльності отримають зелений тариф.

Про це з посиланням на голову Держагентства з енергоефективності і енергозбереження України Миколу Пашкевича повідомляє «Корреспондент».

З них 60 суб'єктів задіяно в будівництві сонячних панелей. Сумарна потужність всіх 107 об'єктів - 411 МВт. Це 76 гідроелектростанцій, 11 вітропарків, 18 сонячних станцій і 2 біоенергетичних об'єкта.

«Наша держава реально зможе досягти 12% ВДЕ в енергобалансі країни до 2020 р., як того вимагають європейські директиви. Звичайно, проблем багато, але український набір далеко не найгірший, через це проходили сотні країн», - підкреслив глава агентства.

У 2011 році розвиток відновлюваної енергетики значно випередив традиційну. Загальна потужність введених в експлуатацію об'єктів ВДЕ склала 257 МВт, що на 4% більше в порівнянні з 2010 роком. У першому кварталі 2012 року з допомогою екоенергетікі було вироблено 155,6 млн. кВт/год електроенергії - а це 47% загального обсягу виробництва електроенергії в 2011 році.

До 2012 року планується побудувати 42 МВт ФЕС в Київській обл. (м.богуслав), 50 МВт СЕС в Дніпропетровській обл., сонячні батареї потужністю 300 МВт у Вінницькій області і СЕС в Закарпатській обл. потужністю 80 МВт. Ці проекти будує чеська компанія «Ekotechnik Praha».

Французька компанія «Helios Strategia» планує побудувати кілька сонячних станцій потужністю 7 МВт на дахах промислових будівель, муніципальних і приватних будинків. Компанія «АНТ Груп» будує сонячну електростанцію Sunshine City у місті Буча Київської обл. потужністю 30 МВт. Німецька компанія «WKN Windkraft Nord AG» готує дві вітроелектростанції у Красноперекопському і Джанкойському районах Криму. Ще 8 вітроустановок мегаватного класу встановить у Херсонській області компанія «Виндкрафт Україна».

У Херсонській області компанія «Star Ua» планує будівництво сонячного парку на території 1,5 тис. га. Потужність проекту - 750 МВт. Компанія «Ренджи Девелопмент» побудує у Вінницькій області 6 фотоелектричних станцій сумарною потужністю 50 МВт. Німецька компанія «Виндгард» будує вітропарк в Краснодонському районі Луганської області. Його потужність - 400 мВт. Ізраїльська компанія «SunElectra» планує побудувати в 2012 році в Одеській області близько 10 СЕС загальною потужністю 25-30 МВт.