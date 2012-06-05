Міліціонерам роздають брошури, як поводитись з іноземцями

Вінницьким правоохоронцям видадуть «Пам'ятку працівнику органів внутрішніх справ», у правилах якої зазначено, що міліціонерам забороняється лузати насіння і "стріляти" цигарки, повідомляє газета "Сегодня".

Брошура називається "Зустрічаємо Євро-2012. Пам'ятка працівнику органів внутрішніх справ". У ній міститься розклад матчів Євро-2012 і правила поведінки для правоохоронця.

Сторінка заборон називається "Для міліціонера неприпустимо!" Ось повний список обмежень:

* лузати соняшникове і гарбузове насіння;

* з надмірним захопленням спостерігати за спортивними змагання або іншими розважальними заходами на шкоду службі;

* палити у непризначених для цього місцях або на вуличному ходу;

* плювати на вулиці;

* вживати алкогольні напої, зокрема пиво;

* приймати їжу в людному місці;

* порушувати правила носіння форменого одягу;

* порушувати правила дорожнього руху;

* безпідставно відмовляти у допомозі тим, хто її потребує;

* неуважно, байдуже і грубо спілкуватися з колегами і громадянами;

* відкрито засуджувати і насміхатися над людиною, звичаями, одягом і поведінкою, яка істотно відрізняється від звичайних в Україні;

* випрошувати цигарки, сувеніри в іноземців.

Наголошується, що дотримання цих правили стане запорукою позитивного іміджу як для міліціонерів, так і країні в цілому.

У дні матчів Євро-2012 у містах-господарях задіють близько 22 тисяч міліціонерів. З Вінниці поїде 126 співробітників спецбатальйону "Беркут", повідомив начальник управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області Володимир Лисий.