Отримати візи до Польщі можна у новому пункті

У Вінниці запрацював Пункт прийому візових анкет Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Віднині вінничани та жителі сусідніх областей можуть також обслуговуватися за адресою Гоголя, 2.

Пункт урочисто відкривали Генеральний консул Республіки Польща у Вінниці Кшиштоф Свідерек, голова обласної Ради Сергій Татусяк, заступник голови облдержадміністрації Іван Мовчан, та мер Вінниці Володимир Гройсман, повідомляє сайт Вінницької облради.

– Обслуговування з боку польського консульства наших жителів стає все кращим та зручнішим. І головною метою відкриття цього пункту є турбота про людей, які прагнуть відвідати Польщу, – зауважив Сергій Татусяк.

Кшиштоф Свідерек, наголосив, що у новому Пункті громадяни зможуть отримувати ще більш фахові консультації, без зайвих клопотів та проблем подавати документи для отримання польської візи.

– Ми обіцяємо, що не буде черг, хоча віз ми видаємо багато, – підкреслив Свідерек. - Кожен спільний проект Польщі та Вінниччини сприяє укріпленню культурних, мистецьких та бізнесових зв’язків.