На час Євро-2012 правопорушників будуть затримувати лише на добу

У зв’язку з проведенням футбольного Чемпіонату Європи на території України вступить в силу Закон «Про особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення у період проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні». Закон припиняє діяти через 30 днів після закінчення Чемпіонату.

- За цим законом затримання особи, яка вчинила адмінправопорушення, може тривати не більше однієї доби, - пояснює начальник Управління громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області Володимир Лисий. - Постанова по справі оголошується негайно після закінчення розгляду справи, копія якої вручається особі, стосовно якої її винесено, негайно під розписку. Скарга на постанову по справі можна бути подана протягом трьох діб з дня винесення постанови.

Під час розгляду справи про адмінправопорушення, яке було вчинене на території спортивної споруди під час проведення масового спортивного заходу, особі, яка його вчинила може бути заборонено відвідувати такі заходи на період проведення фінальної частини Чемпіонату «Євро 2012».

- У місцях входу глядачів на спортивні та культурно-видовищні заходи будуть встановлені спеціальні електронні пристрої, які ідентифікуватимуть глядачів та виявлятимуть тих, кому заборонено відвідувати такі заходи, - продовжив Володимир Лисий.

Іноземці та особи без громадянства, які постійно не проживають на території України, що вчинили адміністративне правопорушення після виконання адміністративного стягнення можуть бути примусово видворені за межі України за рішенням суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства.