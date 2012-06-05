На липовій торгівлі «беушками» приховали 4.5 млн. гривень

Співробітниками головного відділу податкової міліції у м. Вінниці викрито злочин, скоєний службовими особами приватного підприємства, що спеціалізується на торгівлі автомобілями та приладдям до них.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Здійснюючи операції з купівлі-продажу машин, що були у вжитку, службовці умисно виводили з-під оподаткування мільйонні суми коштів. Щоб сформувати власні валові витрати, на підприємстві замовили послуги з передпродажної підготовки автомобілів у ряду суб’єктів господарювання (на сьогодні таких нараховується більше десятка).

Втім, як невдовзі з`ясувалося, дані послуги проводилися лише на папері – по бухгалтерському та податковому обліках.

Насправді ж, за даними розслідування, посадовці ніколи не мали жодних справ із підприємством-замовником, і лише кілька з них реально працюють у сфері обслуговування та експлуатації автомобілів.

Сума умисного ухилення від сплати податків становить понад 4,5 млн. грн. На сьогодні слідчими податкової міліції порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 212 КК України. Триває слідство.