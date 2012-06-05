У Вінниці пройшов Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики

У спортзалі Вінницького медколеджу за підтримки голови обласного віділення НОК України Федора Новіка відбувся Всеукраїнський турнір з художньої гімнастики, присвячений Міжнародному Дню захисту дітей.

Змагалися майже 120 спортсменок, у тому числі 18 майстрів спорту, кандидати у майстри та першорозрядниці. Виступали гімнастки з Києва, Хмельницького, Кам’янця – Подільського, Білої Церкви, а також з ДЮСШ Калинівки та зі спортивних організацій Вінниці, - ДЮСШ №1, клубів «Еліт», «Шарм», «Гармонія», «Дивосвіт» та «Темп».

Віковий діапазон спортсменок – від 4 років до 17, - всього 14 номінацій. Дівчатка виступали з натхненням у повному залі глядачів, - після закінчення кожної програми неодмінно були оплески.

Особливо яскраво показали себе вінничанки Вікторія Горобчук (2004р.н.) та майстер спорту Антоніна Акбірова (1997р.н.), які стали переможницями у своїх вікових номінаціях.

- Я охоче займаюсь художньою гімнастикою вже 11 років, - говорить Антоніна. – І спорт мені не заважає навчанню.

Юна гімнастка навчається у фізико – математичній гімназії №17, і тільки на «відмінно».

Всі переможниці і призерки були нагороджені медалями, грамотами, пам’ятними статуетками, іграми, наборами для малювання тощо.