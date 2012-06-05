Десятирічного хлопчика вразила блискавка

5 червня о 06:45 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №20 смт. Крижопіль надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що на швидку допомогу поступила 10-річна дитина.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Хлопчика, який грався на власному подвір’ї під час грози, уразила блискавка. Потерпілий був негайно доправлений до лікарні.

На даний час дитина знаходиться в реанімації у стані середньої важкості.

ТУ МНС України у Вінницькій області в черговий раз звертається до громадян дотримуватися правил власної безпеки під час грози.