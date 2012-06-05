Дворічна дитина мало не втопилася у стічній ямі

4 червня о 23:30 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 від чергової Гайсинської центральної районної лікарні надійшло повідомлення про те, що в селі Кунка Гайсинського району дівчинка, 2010 року народження, граючись на присадибній ділянці, випадково впала в стічну яму.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області

Батьки витягнули дитину та доставили в медичний заклад, де лікарями було поставлено діагноз - аспірація стічними водами.

Дитина знаходиться в реанімаційному відділені Гайсинської центральної районної лікарні у важкому стані без свідомості.

Загалом з початку року на Вінниччині сталося 1637 нещасних випадків, в яких загинуло 6 дітей та 99 травмовано.