Вінниця опинилась серед десяти міст, де перероблятимуть сміття

У десяти містах України розпочалася реалізація проекту з будівництва перших сміттєпереробних заводів. Про це заявив голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Україні Владислав Каськів в рамках оголошення результатів розробки попереднього техніко-економічного обгрунтування Національного проекту «Чисте місто» - системи комплексів з переробки твердих побутових відходів, повідомляє сайт Моя Вінниця.

Голова Госінвестпроекта повідомив, що сміттєпереробні комплекси в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Сумах, Тернополі, Хмельницькому, Полтаві, Кіровограді та Вінниці будуть створені за принципом державно-приватного партнерства і в основному за рахунок інвестиційного капіталу.

- В Україні створюється індустрія переробки сміття. В даний час в країні повністю відсутня сміттєпереробки, 4/5 території країни вкриті звалищами, діють тільки два сміттєспалювальні заводи, побудовані в 80-ті. Нові комплекси складуть основу сміттєпереробної галузі України і будуть служити прикладом для втілення Національного проекту в інших містах країни. Орієнтовна вартість всього проекту - близько 430 млн євро, - сказав Каськів.