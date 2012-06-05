Після "Абсенту" Андрухович пообіцяв вінничанам "Спіритус"

У Вінницькому міському палаці «Зоря» український письменник Юрій Андрухович та польський гурт Кarbido за сприяння Фонду Петра Порошенка в рамках всеукраїнської туру презентували медіа-виставу «Абсент», яка є останньою частиною музично-поетичної трилогії.

Перші дві частини під назвами «Самогон» та «Цинамон» були представлені вінничанам у попередні роки.

Директор агенції «Арт-Поле» Ольга Михайлюк зазначила, що це перша така повноцінна медіа-вистава в Україні, міжнародна але з українським компонентом. «Вперше ми використали інший метод – спочатку відпрацювання альбому в турі, потім у липні відбудеться запис цього альбому і це скоріш за усі буде DVD-версія з відзнятим матеріалом», - зазначила вона й подякувала за сталу підтримку польських та українських партнерів.

Відвідання Вінниці стало в турі своєрідним екватором. «Вінниця у нашому турі Україною – екватор. В нас позаду три міста і після Вінниці в нас попереду три міста», - зазначив Юрій Андрухович перебуваючи у Вінниці.

Він розповів, що в центрі проекту «Абсент» легенда про те, що за мотивами роману «Перверзія», знято кінофільм і цей кінофільм загублений. «Проте повністю збереглась музика, яку ми виконуємо, натомість під час концерту можна подивитись уривки цього втраченого фільму, які збереглись. І це є родзинкою. У цьому спектаклі усе взаємопов’язане – кожний номер пов’язаний з певним епізодом роману «Перверзія», - розповів Андрухович та для кращого розуміння вистави порадив перед переглядом перечитати сам роман.

Український письменник розповів і плани на майбутнє, адже вже можна сказати, що трилогія відбулась. «Можна підготувати якусь таку програму вибраного й найкращого з усіх трьох альбомів і нам уже навіть підказали назву. Оскільки міцнішим за «Абсент» уже є тільки чистий спирт, тоді ми це можемо назвати «Спіритус», що водночас означатиме дух. Можливо також, що з цією програмою вибраною з цих трьох альбомів ми поєднаємо загальноукраїнський тур із польським», - зазначив Андрухович.

Після презентації учасники туру сказали, що Вінниця приємно здивувала своєю відкритістю реакції та емоційністю.