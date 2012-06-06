НСЖУ назвала вінничан, які перешкоджають роботі журналістів

Національна спілка журналістів України на своєму офіційному сайті вп’яте оприлюднила список посадовців, які своїми діями перешкоджають роботі журналістів.

У серед восьми названих прізвищ фігурують аж двоє вінничан.

Зокрема, до "чорного списку" потрапив голова Вінницької районної державної адміністрації Павло Векліч , "який в порушення Закону України "Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок" ініціює виселення редакції вінницької регіональної газети "Подільська зоря".

Інший посадовець, який потрапив у поле зору НСЖУ, - суддя Замостянського районного суду м. Вінниці Наталя Бессараб, яка "до прийняття рішення по суті позову винесла постанову про арешт рахунків видавця газет "20 минут" і "RIA" та про заборону друкувати в цих газетах будь-яку інформацію про вінницього бізнесмена Назарова. Приводом для позову слугувало офіційне повідомлення правоохоронних органів щодо махінацій з кредитами. Бізнесмен оцінив спричинену йому шкоду у 500 тис. грн., на цю суму суддя і заарештувала рахунки газет. Через таке рішення газети опинилися перед загрозою припинення виходу".