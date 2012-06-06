В маршрутках замість вісімнадцяти пасажирів їздитиме 8

Після того як з 1 червня припинило роботу три маршрутних таксі – №№60, 61 та 65 – вінницькі перевізники почали переобладнувати свої мікроавтобуси під мінівени. Про це повідомив перевізник Валерій Снітько.

- От саме зараз переобладную свій «Мерседес-Спринтер», - говорить Валерій Миколайович. – Замість 18 поставив 8 автомобільних сидінь, а за задніми колесами обладную місце для багажу, щоб речі не стояли на проході чи під ногами.

Проїзд по місту коштуватиме 5 грн. Який буде маршрут – Снітько визначається.

- Я вже запропонував такий варіант роботи своїм колегам, що після транспортної реформи залишились без роботи, - продовжує Валерій Снітько. – Знаю, що 20 з них вже теж готують документи для переоформлення своєї діяльності. Для цього потрібно взяти дозвіл на переобладнання автомобіля, поміняти техталон у Державтоінспекції та взяти ліцензію в управлінні транспорту.