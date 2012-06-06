Більше одного мільярда гривень дадуть малозабезпеченим

На 1 травня 2012 року адресну соціальну допомогу на Вінниччині отримують 114 тисяч родин з дітьми, дітьми-інвалідами, малозабезпечених сімей та інвалідів з дитинства. Сума державних допомог складає 371,9 млн. грн. Про це повідомило управління праці та соціального захисту населення Вінницької ОДА.

У 2012 році з держбюджету на їх підтримку спрямовано 1 млрд. 106,9 млн. грн. Державні допомоги профінансовані на 100%.

В області зареєстровано 153 батьків-вихователів та 415 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Їм щомісячно виплачується без затримок державна допомога. З початку року її сума складає 4707,2 млн. грн. На це з держбюджету передбачено 13,9 млн. грн.

Також на Вінничині 6614 людей доглядають за своїми рідним і близькими. На це держава виділила 3222,5 тис. грн.

