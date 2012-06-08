Обгортки від морозива обміняють на валюту

9 червня торгова марка «Рудь» запрошує вінничан Свято Морозива, яке розпочнеться о 12.00 біля ТРЦ «Мегамолл» (вул. 600-річчя, 17).

Часу лишилося зовсім небагато, тож готуйтеся до свята вже сьогодні. Ласуйте найсмачнішим морозивом «Рудь» та збирайте обгортки. На святі обмінюйте їх на спеціальну валюту — рудики. Чим більше рудиків, тим більше атракціонів, сувенірів та розваг. Не втрачайте свій шанс поласувати смачним морозивом та весело провести час!

Програма свята — надзвичайно насичена та цікава. Свято Морозива дарує радість, море позитиву та посмішок. Запрошуємо всю родину.

У програмі свята:

· Аквагрим, боді-арт, татуювання;

· Оригінальні зачіски;

· Батутне містечко;

· Безпрограшна лотерея;

· Атракціон «Впіймай морозиво»;

· Куточок дитячої творчості: ліплення та розмальовування;

· Абсолютно унікальний асортимент у магазині «Рудь» (оригінальні магніти, брелоки, пазли, блокноти, ложечки для морозива, чохли для телефонів та рюкзаки).

· Зустріч із веселими клоунами, слониками Пустунчиками та величезними ляльками-ріжками.

І це ще далеко не все! Вперше за історію Свята Морозива:

· Дружні шаржі на пам’ять;

· Розмальовка фігурок із гіпсу;

· Панно «Моя родина»;

· «Юний архітектор»;

· Веселий футбол та баскетбол.

Зіркові гості Свята Морозива — учасник першого сезону вокального шоу «Х-фактор» Дмитро Скалозубов, представниця України на фестивалі «Нова Хвиля» у 2011 році Рената Штіфель, учасники шоу «Танцюють всі» Ілона та Рома.