Обгортки від морозива обміняють на валюту
На святу морозива
9 червня торгова марка «Рудь» запрошує вінничан Свято Морозива, яке розпочнеться о 12.00 біля ТРЦ «Мегамолл» (вул. 600-річчя, 17).
Часу лишилося зовсім небагато, тож готуйтеся до свята вже сьогодні. Ласуйте найсмачнішим морозивом «Рудь» та збирайте обгортки. На святі обмінюйте їх на спеціальну валюту — рудики. Чим більше рудиків, тим більше атракціонів, сувенірів та розваг. Не втрачайте свій шанс поласувати смачним морозивом та весело провести час!
Програма свята — надзвичайно насичена та цікава. Свято Морозива дарує радість, море позитиву та посмішок. Запрошуємо всю родину.
У програмі свята:
· Аквагрим, боді-арт, татуювання;
· Оригінальні зачіски;
· Батутне містечко;
· Безпрограшна лотерея;
· Атракціон «Впіймай морозиво»;
· Куточок дитячої творчості: ліплення та розмальовування;
· Абсолютно унікальний асортимент у магазині «Рудь» (оригінальні магніти, брелоки, пазли, блокноти, ложечки для морозива, чохли для телефонів та рюкзаки).
· Зустріч із веселими клоунами, слониками Пустунчиками та величезними ляльками-ріжками.
І це ще далеко не все! Вперше за історію Свята Морозива:
· Дружні шаржі на пам’ять;
· Розмальовка фігурок із гіпсу;
· Панно «Моя родина»;
· «Юний архітектор»;
· Веселий футбол та баскетбол.
Зіркові гості Свята Морозива — учасник першого сезону вокального шоу «Х-фактор» Дмитро Скалозубов, представниця України на фестивалі «Нова Хвиля» у 2011 році Рената Штіфель, учасники шоу «Танцюють всі» Ілона та Рома.