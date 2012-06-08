У Вінниці антиімміграційного активіста звинуватили в расизмі

Прокуратура Вінниці висунула обвинувачення лідеру вінницького осередку Соціал-національної асамблеї Юрію Павленку за статтею "розпалювання расової, національної та релігійної ворожнечі", повідомляє gazeta.ua.

Зокрема, ще 18 лютого вінницька СНА організувала марш проти імміграції. Згодом на прохання мера Вінниці Володимира Гройсмана у квітні прокуратура міста порушила кримінальну справу за фактом скоєння злочину за ст 161, тобто розпалювання расової, релігійної та етнічної ворожнечі.

За словами обвинуваченої сторони, у висновку експертизи звучить фраза про те, що "на акції фігурував малиново-чорний націоналістичний прапор".

- По-перше, прапор був червоно-чорний, а по-друге? незрозуміло, яким чином цей прапор доводить, що "акція носила провокаційний та екстремістський характер"? За критеріями оцінки такої "експертизи" будь-яку націоналістичну акцію можна ідентифікувати як екстремістську, - відзначили у СНА.

На думку активістів, діяльність мера Вінниці Гройсмана сприяє британській пресі в її "расистській" пропаганді проти України.

- Яким чином МЗС має реагувати на репортажі іноземних ЗМІ, якщо мер одного із обласного центрів України допомагає висвітленню України в негативному іміджі? - резюмували політики.

