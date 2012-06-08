У Немирові будуть промислово розводити кролів

Голова Немирівської районної державної адміністрації Петро Михайленко провів нараду по в проводженню в районі проекту по розведенню кролів. Представники «Центру промислового кролівництва» познайомили немирівських підприємців з умовами проекту, розповіли про технологію вирощування кролів, умови реалізації продукції. Підприємців району цікавили питання вартості обладнання, умови обладнання приміщення для вирощування кролів, вартість реалізації продукції.

"Центр Промислового Кролівництва" знаходиться у селі Пашків Макарівського району Київської області. Його менеджери надають безкоштовну інформаційну підтримку бажаючим вирощувати кролів. А також готові забирати продукцію.



