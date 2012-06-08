Шукають молодь для формування Президентського кадрового резерву

Відповідно до Указу Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації» у 2012 році добір кандидатів здійснюється на конкурсній основі. До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які на день подання документів не досягли сорока років, відповідають установленим законом вимогам для вступу на державну службу, а також вільно володіють державною мовою та однією з мов Європейського Союзу та мають:

- повну вищу освіту;

- стаж роботи не менше десяти років (у тому числі не менше п'яти років стажу державної служби та/або служби в органах місцевого самоврядування, із них не менш як три роки на керівних посадах, чи не менше п'яти років стажу на керівних посадах у відповідних сферах соціально-економічного розвитку);

- бездоганні етичні стандарти;

- лідерські якості й ініціативність;

- високі комунікаційні навички;

- досвід командної роботи;

- сумісність із культурою програми;

- чітке розуміння мети участі у програмі Президентського кадрового резерву;

- бажання працювати у проектах державного сектору України;

- високі аналітичні здібності.



Для участі у конкурсі особа, яка відповідає вимогам, особисто подає в друкованому вигляді до управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій області за адресою: м. Вінниця, вул.. Хмельницьке шосе, 7, кімнати 1026, 1031 такі документи (для прискорення обробки інформації прохання надсилати електронні версії документів на адресу: pr@nads.gov.ua):



1) заяви про:

- участь у конкурсі із зазначенням пріоритетної сфери державного управління;

- згоду на проведення перевірки поданих нею відомостей;

- згоду на зберігання, використання та оприлюднення персональної інформації, яку у разі зарахування особи до Президентського кадрового резерву буде внесено до відповідної бази даних;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчені в установленому порядку;

3) дві фотокартки розміром 4x6 см;

4) копії документів про повну вищу освіту, засвідчені в установленому порядку;

5) копію трудової книжки, засвідчену в установленому порядку;

6) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України;

7) заповнену анкету за встановленою формою;

8) повідомлення про відсутність обставин, що унеможливлюють її зарахування до Президентського кадрового резерву і перебування в ньому за встановленою формою;

9) тези публічного виступу з презентації власного досвіду реалізації проекту чи ідеї проекту у відповідній пріоритетній сфері державного управління, викладені державною мовою та однією з мов Європейського Союзу;

10) рекомендаційні листи фахівців у відповідних сферах державного управління (за наявності);

11) копію першої сторінки закордонного паспорта (за наявності).



Прийом документів здійснюється до 25 червня у робочі дні з 9 до 18 години.



Контактна особа: Заводнюк Наталія Дмитрівна тел. (0432) 59-20-85 та Бортник Олександр Віталійович тел. (0432) 66-16-06.



Для отримання додаткової інформації можна звернутись до Нацдержслужби України за телефоном: (044) 256-00-27, електронна адреса: admin_pr@nads.gov.ua



