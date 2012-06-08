У Вінниці вчать як поводитись при діагнозі "рак"

У Вінниці проходить тренінг-семінар для активісток по програмі підготовки для роботи в громадах щодо боротьби з раком молочної залози. У Вінницю приїхало 30 жінок з різних регіонів України: Полтави, Луцьку, Черкас, Житомира.

- Що говорити і головне як говорити з дорослими – це основні завдання тренігу, - говорить Вікторія Варенич, навчальний тренер з питань репродуктвиного здоров‘я. - Створюємо в Україні мережу відданих активісток зі заннями та вмінням, які б відгіравали значну роль у своєму регіоні у формуванні світогляду щодо раку молочної залози.

Активістки здобуватимуть інформації, щоб передаватим її іншим, щоб жінки знали свої ризики, вчасно проходили скрінінги, щоб зберегли своє життя, змінили свою думку щодо раку молочної залози та більш відповідально ставились до свого здоров‘я.

Глобальна ініціатива з обізнанності щодо раку молочної залози в Україні працює з 2008 року. У нашій країні займається ним Жіночий фонд, а реалізує - Фонд Сьюзен Комен. Це найбільша всесвітня мережа, що об’єднує людей навколо проблеми щодо раку молочної залози. У світі діє 125 філій, працює 100 тисяч осіб. Фонд інвестує близько 1 млрд.доларів на боротьбу з раком молочної залози.

У Вінниці навчальні тренінги будуть проводитися впродовж червня.