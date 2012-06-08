Зварювальнику обпекло руки електричним струмом

12:58, 08 червня 2012
Вінниця
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Підвів апарат

7 червня о 17:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецької центральної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлено 49-річного чоловіка з діагнозом електротравма пальців правої руки.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Травму чоловік отримав при користуванні електрозварювальним апаратом у власному допогосподарстві.

На даний час потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення, стан його здоров’я стабільний.
 

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