Зварювальнику обпекло руки електричним струмом

7 червня о 17:20 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №18 міста Іллінці від чергового фельдшера пункту швидкої допомоги Іллінецької центральної лікарні надійшло повідомлення про те, що до них доставлено 49-річного чоловіка з діагнозом електротравма пальців правої руки.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Травму чоловік отримав при користуванні електрозварювальним апаратом у власному допогосподарстві.

На даний час потерпілого госпіталізовано до реанімаційного відділення, стан його здоров’я стабільний.

