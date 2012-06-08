Вінницьким десантним літакам продовжать термін служби

Військова частина А0215 Міністерства оборони України (м. Вінниця) уклала 29 травня договір з ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «МАРП».

Про це йдеться в «Віснику державних закупівель».

Таким чином, миколаївський МАРП за 117 тис. 798 гривень надасть послуги по продовженню терміну служби літаків Іл-76МД.

Зазначимо, Іл-76МД - радянський важкий військово-транспортний літак розроблений ОКБ Іллюшина. Він призначений для викидання повітряного десанту, перевезення військ, бойової техніки (у тому числі середніх танків), доставки військам термінових вантажів, а також транспортування поранених і хворих.

Розпорядником коштів виступило Міністерство оборони України, джерело фінансування - кошти Державного бюджету України.