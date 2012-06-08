Жінку намагаються врятувати від дії протитуберкульозного препарату
14:03, 08 червня 2012Вінниця
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Намагалась скоїти суїцид
7 червня о 16:40 на пункт зв’язку державної пожежної частини №1 надійшло повідомлення про те, що у лікарню каретою швидкої допомоги було доставлено 39-річну жінку.
Як повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, потерпіла скоїла спробу самогубства, вживши 20 таблеток протитуберкульозного препарату «Ізоніазід».
На даний момент жінка знаходиться у реанімації у важкому стані.
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