За фактом масової загибелі бджіл кримінальну справу все ж порушили

За фактом масової загибелі бджіл у Тиврівському районі порушено кримінальну справу аі проводиться досудове слідство.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

11.05.2012 в чергову частину Тиврівського РВ УМВС надійшла колективна заява від жителів сіл Тиврівського району про масову загибель бджіл.

Під час перевірки даних матеріалів проведено відбір проб загиблих бджіл, які направлено у Вінницьку обласну державну лабораторію ветеринарної медицини для хіміко-токсикологічного дослідження. У результаті дослідження в пробах підмору бджіл виявлено засоби захисту рослин групи інсектицидів. Проте, старшим дільничним інспектором міліції Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області постановою від 21.05.2012 відмовлено у порушенні кримінальної справи у зв’язку з відсутністю складу злочину, передбаченого ст. 247 КК України.

Прокуратурою Тиврівського району 23.05.2012 постанова про відмову в порушенні кримінальної справи скасована як незаконна, а матеріали перевірки направлені у Тиврівський РВ УМВС України у Вінницькій області для організації додаткової перевірки.

Постановою слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області від 06.06.2012 за фактом порушення законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 247 КК України (порушення законодавства про захист рослин).

Досудове слідство проводить СВ Тиврівського РВ УМВС України у Вінницькій області.

