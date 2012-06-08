Прокуратура проти «здирництва» за повірку лічильників води

Прокуратурою Вінницької області до Вищого адміністративного суду України направлено касаційну скаргу на постанову Ленінського райсуду м. Вінниці та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду у справі за позовом прокурора м. Вінниці в інтересах держави в особі територіальної громади міста до міської ради про скасування пунктів 1, 2, 3 рішення її виконавчого комітету "Про затвердження «Тимчасового положення про порядок установки, повірки індивідуальних засобів обліку та реєстрації водомірних вузлів холодної води в квартирах багатоповерхових житлових будинків".

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Свого часу Антимонопольний комітет України своїм рішенням зазначив, що повірка лічильників входить до переліку обов’язкових послуг Виконавця, яким є у Вінниці «ВАТ «Водоканал», а це означає, що громадяни (Споживачі) не повинні сплачувати за повірку та повторне опломбування лічильників після повірки. Антимонопольний комітет приймав відповідне рішення, керуючись наказом Держкомітету України з питань ЖКГ «Про затвердження Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій».

На сьогодні фахівці «Водоканалу», виконуючи послуги «під ключ», до переліку яких входить безпосереднє зняття лічильника, установка заглушки для збереження безперебійного водопостачання на період існування без лічильника, повернення лічильника до рідної домівки та його опломбування, називають ціну 80 гривень, а ще місяць тому вона була 60.