У Вінниці навчали, як користуватись "муніципальним павутинням"

У Вінницькій мерії протягом двох днів проходила десята Всеукраїнська науково-практична конференція «Муніципальні комп’ютерні системи». Участь у конференції взяли представники 18 міст України: члени координаційної ради з питань інформатизації АМУ, заступники міських голів з економічних питань, керуючі справами, керівники управлінь та відділів інформатизації та представники інших зацікавлених організацій.

Про це повідомили в Асоціації міст України.

Цікавими для учасників конференції були доповіді О. Риженка «Використання електронних технологій в управлінні містом» (Вінницька міська рада), В. Кригіна «Управлінська геоінформаційна система» (Кременчуцька міська рада), «Система реєстрації населення» (ВАТ КП ОТІ, Київ).

В рамках конференції відбулася презентація Центру електронного врядування у м. Вінниця.

Заступник Вінницького міського голови Сергій Чорнолуцький розповів про застосування досягнень інформаційних технологій в організації діяльності міської влади, наданні послуг громадянам, боротьбі з корупцією та відповів на численні запитання учасників конференції.

Наостанок учасники конференції ознайомились з роботою дозвільної системи міськради та системою опрацювання звернень громадян безпосередньо на автоматизованих робочих місцях працівників міської рад.