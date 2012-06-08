«Анульовано» тести 23-х вінницьких абітурієнтів

Тестові роботи 23-х школярів Вінницької області анульовано через порушення.

Про це під час прес-конференції повідомив директор Вінницького регіонального центру оцінки якості освіти Геннадій Кузьменко.

Ще 6 робіт не прийнято до розгляду через технічні помилки у виборі варіанту. Дві роботи не допущені до розгляду через застосування абітурієнтами в текстах ненормативної лексики. За словами Геннадія Кузьменка, на сайті ЗНО – зафіксовано 80 скарг щодо проведення тестів. Серед них є такі, які стосуються конкретних порушень, і такі які стосуються роботи інструкторів.

Всього зовнішнє незалежне оцінювання 2012 у Вінницькій області пройшли 11495 осіб, серед яких 22% тих, які прийшли на тести не з шкільної парти. Вінницький регіональний центр оцінки якості освіти координує проходження тестування ще у Житомирській та Хмельницькій областях. До 15 червня вже будуть відомі перші результати тестування з обов’язкових предметів.

У Вінницькій області моніторинг ЗНО проводять спостерігачі громадянської мережі ОПОРА. Результати їхнього моніторингу були оприлюднені на прес-конференції. За словами голови ОПОРи у Вінницькій області Олега Левченка, їхня організація проводитиме спостереження і вступної кампанії. яка розпочнеться у липні.